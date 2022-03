THÉÂTRE – COMPARUTION IMMÉDIATE II Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

THÉÂTRE – COMPARUTION IMMÉDIATE II Metz, 10 mars 2022, Metz. THÉÂTRE – COMPARUTION IMMÉDIATE II Ile du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz

2022-03-10 14:00:00 – 2022-03-10 Ile du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès

On dit la justice lente, elle l'est. Mais il est une procédure qui va très vite. Ce sont les comparutions immédiates ou « CI ». La règle est simple. Un délit commis, une arrestation, une garde-à-vue et un jugement immédiat. Trente minutes suffisent pour distribuer des mois de prison. Ce sont des audiences qui durent tard. Souvent au-delà de minuit. Nul ne ressort indemne d'une séance aux « flags », et souvent avec une méchante impression de loterie.

