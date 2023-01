Théâtre : Compartiment fumeuses Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Théâtre : Compartiment fumeuses
7 Place de l'église
Soultz-Haut-Rhin

2023-02-24 19:30:00 – 2023-02-24 21:00:00

Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin EUR « Compartiment Fumeuses » est une pièce dédiée à toutes les femmes qui résistent, s’affranchissent, aspirent à briser leurs chaînes et gagnent leur liberté. Voilà comment Joëlle FOSSIER présente son œuvre. Dans un univers carcéral et sans âme où le règlement annihile tout ressort humain, deux jeunes femmes, que rien socialement n’aurait jamais dû rapprocher, vont vivre une rencontre qui ressemble à une histoire d’amour. Cette histoire humaine et universelle est un témoignage d’espérance, dont la charge vitale nous transporte hors les murs. C’est un hymne à la résilience. +33 3 89 76 48 46 Soultz-Haut-Rhin

