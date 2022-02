Théâtre – Compagnie Théâtre du Prisme : Si je te mens, tu m’aimes ? Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Théâtre – Compagnie Théâtre du Prisme : Si je te mens, tu m’aimes ? Saint-Quentin, 24 février 2022, Saint-Quentin. Théâtre – Compagnie Théâtre du Prisme : Si je te mens, tu m’aimes ? Saint-Quentin

2022-02-24 – 2022-02-24

Saint-Quentin Aisne 5 5 SI JE TE MENS, TU M’AIMES ? Compagnie Théâtre du Prisme

L’intrigue s’inspire d’une histoire dont a été témoin Arnaud Anckaert dans l’école de ses enfants : une dispute entre deux enfants de 9 ans… scène peut-être anodine mais qui l’a profondément ébranlé et rappelé à l’enfance.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

À partir de 10 ans

7 / 5 / 3 €

Durée : 1H

à la Scène Europe

+33 3 23 62 36 77 https://www.saint-quentin.fr/

