Théâtre – Compagnie Les Ptits Copains D’Abourd Châtillon-en-Vendelais, 20 mars 2022, Châtillon-en-Vendelais.

Théâtre – Compagnie Les Ptits Copains D’Abourd Châtillon-en-Vendelais

2022-03-20 – 2022-03-20

Châtillon-en-Vendelais Ille-et-Vilaine Châtillon-en-Vendelais

La Compagnie Les Ptits Copains d’Abord présentent :

“Un os dans la soupe” une pièce écrite par Jérôme Dubois et mise en scène par Ludovic Martin

“Diagnostic réservé” une pièce écrite par Jean-Pierre Martinez et mise en scène par Maryannick Gallais

“Comme deux gouttes d’eau” une pièce écrite par Victorien Kissling et mise en scène par Alexandra Lesueur

reservationstheatre@yahoo.fr +33 2 99 76 25 19

La Compagnie Les Ptits Copains d’Abord présentent :

“Un os dans la soupe” une pièce écrite par Jérôme Dubois et mise en scène par Ludovic Martin

“Diagnostic réservé” une pièce écrite par Jean-Pierre Martinez et mise en scène par Maryannick Gallais

“Comme deux gouttes d’eau” une pièce écrite par Victorien Kissling et mise en scène par Alexandra Lesueur

Châtillon-en-Vendelais

dernière mise à jour : 2022-03-04 par