Théâtre compagnie d’Arlande : Tailleur pour dame Albon Albon Albon Catégories d’Évènement: Albon

Drôme

Théâtre compagnie d’Arlande : Tailleur pour dame Albon, 4 février 2023, Albon Albon. Théâtre compagnie d’Arlande : Tailleur pour dame 265 route d’Anneyron Salle Pierre Mendes France Albon Drôme Salle Pierre Mendes France 265 route d’Anneyron

2023-02-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-04 23:15:00 23:15:00

Salle Pierre Mendes France 265 route d’Anneyron

Albon

Drôme Albon EUR 8 8 Comédie de George Feydeau. Pour cacher un début de liaison avec une de ses clientes, le docteur Moulineaux se lance dans une cascade de mensonges, pirouettes et dissimulations face à sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maîtresse, l’amante de celui-ci. philippe.coloricchio@orange.fr +33 6 14 50 89 10 Salle Pierre Mendes France 265 route d’Anneyron Albon

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Albon, Drôme Autres Lieu Albon Adresse Albon Drôme Salle Pierre Mendes France 265 route d'Anneyron Ville Albon Albon lieuville Salle Pierre Mendes France 265 route d'Anneyron Albon Departement Drôme

Albon Albon Albon Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albon-albon/

Théâtre compagnie d’Arlande : Tailleur pour dame Albon 2023-02-04 was last modified: by Théâtre compagnie d’Arlande : Tailleur pour dame Albon Albon 4 février 2023 265 route d'Anneyron Salle Pierre Mendes France Albon Drôme Albon Albon Drôme Drôme

Albon Albon Drôme