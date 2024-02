Théâtre compagnie Da Wekon Guégon, vendredi 23 février 2024.

Théâtre compagnie Da Wekon Guégon Morbihan

Depuis quelques mois, les comédiens répètent sans relâche pour assurer leur nouveau spectacle. Ils invitent le public à venir voir en 1re partie Le roi des voleurs de Thareau et Millaud et Le tablier, le képi et la soutane de Jérôme Dubois en 2e partie.

– Le roi des vendeurs de Thareau et Millaud, raconte l’histoire de Madame Sabatier, agent immobilier peu scrupuleuse qui laisse ses enfants pour se rendre à un rendez-vous, et sera interprété par la troupe des enfants, constituée de cinq comédiens âgés de huit à 14 ans, qui ont bénéficié du coaching de Claire Giaccometti, comédienne professionnelle, au cours de leurs répétitions.

– Le tablier, le képi et la soutane de Jérôme Dubois, c’est l’histoire d’Henri, ancien policier qui s’ennuie à mourir depuis son départ à la retraite, jusqu’au jour où tout bascule… sera présenté en deuxième partie par le groupe des adultes, qui réunit neuf comédiens et sont aidés par une dizaine de bénévoles, aux postes de souffleurs, à la sonorisation ou encore au montage des décors de la scène.

Vendredi et samedi à 20h30

Dimanche à 14h30

Billetterie sur place, nombre de place limité .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-25

salle du parc

Guégon 56120 Morbihan Bretagne

L’événement Théâtre compagnie Da Wekon Guégon a été mis à jour le 2024-02-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande