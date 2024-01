Les Aveugles Théâtre Comoedia Marmande, mardi 16 janvier 2024.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 20:00:00

fin : 2024-01-16

Les Aveugles par le Collectif Invivo.

En adaptant ce célèbre texte de Maurice de Maeterlinck, INVIVO poursuit sa vision d’un

théâtre hybride. Sur scène les douze spectateurs, équipés de casques à réalité virtuelle, sont plongés dans un univers brut et poétique. Une expérience d’immersion collective mettant en lumière le message intemporel de la pièce : nous sommes tous des aveugles

en quête d’une forme de guide.

Douze aveugles – six femmes et six hommes – attendent dans une très ancienne forêt, d’aspect éternel sous un ciel profondément étoilé, le retour de leur guide : un prêtre.

Le Collectif INVIVO est soutenu par le Prix SVSN (Spectacle Vivant Scène Numérique) dont il est lauréat pour sa future création. La fin du présent.

Théâtre Comoedia

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Val de Garonne