LA CHASSE (MOBY DICK) THEATRE COMOEDIA Marmande, 15 février 2024, Marmande.

LA CHASSE (MOBY DICK)Compagnie ProméthéeThéâtreTout public dès 9 ans Durée : 50 min1851, Herman Melville publie Moby Dick. L’œuvre n’a jamais quitté les mains de générations de lecteurs épris d’aventures. Cette petite forme théâtrale place le public au plus près de l’action. Face à la grandeur du récit, la fable sera portée par deux comédiens racontant l’histoire, incarnant et distribuant la parole alternativement aux différents protagonistes, parfois même au public qui constitue une partie de l’équipage.L’histoire est celle d’Ismaël, le narrateur, qui attiré par la mer, décide de partir à la chasse à la baleine. Il embarque sur le Péquod, baleinier commandé par le capitaine Achab. Ismaël se rend vite compte que le bateau ne chasse pas uniquement pour alimenter le marché de la baleine.C’est l’histoire d’une traque insensée. L’histoire d’une vieille baleine blanche et d’un vieux capitaine qui dirige son navire vers la destruction. L’histoire d’une communauté d’hommes rugueux dans un bateau en équilibre sur la surface d’une profondeur infinie du monde sous-marin.Adaptation et mise en scène : Luc CognetJeu : Rémy Deney, Tom Mégarni-Leroux

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30

THEATRE COMOEDIA RUE LEOPOLD FAYE 47200 Marmande 47