LE LAC DES CYGNES THEATRE COMOEDIA Marmande, 11 février 2024, Marmande.

LE LAC DES CYGNESL’Éolienne – Florence CaillonCirque chorégraphiéTout public dès 7 ans Durée : 1h15Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée par Florence Caillon dans une partition musicale actuelle, cinq circassiens et circassiennes-danseurs et danseuses forment une étonnante communauté de cygnes. Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version circassienne et contemporaine riche d’une grande nouveauté de mouvement. Solos, duos, trios, mouvements de groupes, s’inspirent alternativement du comportement animal et humain, et explore la fragilité de la vie, les liens qui unissent les êtres vivants, fondent leurs relations, jusqu’à leur interdépendance.« La rencontre entre les personnes, la question du genre, la fragilité de l’être humain comme de l’animal sont au cœur de cette création, qui adresse un grand clin d’œil au plus célèbre des ballets classiques. Un revival réellement inattendu. » TéléramaAutrice, acro-chorégraphe : Florence CaillonComposition, arrangements de la musique : Florence CaillonMixage : Fantin Routon et Florence CaillonAccompagnement dramaturgique : Estelle GautierCréation lumière et régie : Greg Desforges Costumes : Emmanuelle HuetInterprètes acro-danse : Lucille Chalopin, Marius Fouilland, Ancelin Dugue, Johanna DalmonInterprètes main à main : Maive Silvestre et Juan Cisneros

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:30

THEATRE COMOEDIA RUE LEOPOLD FAYE 47200 Marmande 47