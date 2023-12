ANTONIA DE RENDINGER THEATRE COMOEDIA Marmande, 27 janvier 2024, Marmande.

ANTONIA DE RENDINGERSCÈNES DE CORPS ET D’ESPRITHumour – One woman showTout public dès 12 ans Durée : 1h20Peur de rien, Antonia reprend avec ce quatrième opus son bâton de pèlerin pour se jouer de ce qu’elle est aujourd’hui : une mère d’ado face à des problématiques de notre temps et de son âge. Un foisonnement de thématiques autour du genre, de l’écologie, de la sexualité, des générations. Un spectacle qui entraîne le public dans des situations toujours cocasses et souvent absurdes, avec générosité mais aussi truculence, appétit et gourmandise.« Jouissif ! L’humoriste-comédienne n’a jamais autant excellé que dans ce nouvel opus. » Télérama« Dans Scènes de corps et d’esprit, Antonia de Rendinger aborde avec causticité et tendresse les relations familiales. » Le MondeComédienne : Antonia de RendingerRégie son et lumière : Yvan BonninMise en scène : Caroline Duffau

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

THEATRE COMOEDIA RUE LEOPOLD FAYE 47200 Marmande 47