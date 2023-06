Sergio De Lope-Trio / Danseuse invitée Sara Jiménez Théâtre Comoedia Aubagne Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône Sergio De Lope-Trio / Danseuse invitée Sara Jiménez Théâtre Comoedia Aubagne, 30 juin 2023, Aubagne. Aubagne,Bouches-du-Rhône Soirée Flamenco-Jazz en partenariat avec Marseille jazz des cinq continents

Flûte : Sergio de Lope

Basse électrique : Juanfer Pérez

Batterie : Javier Rabadán

Danse : Sara Jiménez.

2023-06-30 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-30 22:30:00. .

Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Flamenco-Jazz evening in partnership with Marseille jazz des cinq continents

Flute: Sergio de Lope

Electric bass: Juanfer Pérez

Drums: Javier Rabadán

Dance: Sara Jiménez Velada flamenco-jazz en colaboración con Marseille jazz des cinq continents

Flauta: Sergio de Lope

Bajo eléctrico: Juanfer Pérez

Batería: Javier Rabadán

Baile: Sara Jiménez Flamenco-Jazz-Abend in Zusammenarbeit mit Marseille jazz des cinq continents

Flöte: Sergio de Lope

E-Bass: Juanfer Pérez

Schlagzeug: Javier Rabadán

