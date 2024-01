KADIR VOORAND & KADIR VOORAND Théâtre Comoedia Aubagne, mercredi 7 février 2024.

KADIR VOORAND & KADIR VOORAND ♫♫♫ Mercredi 7 février, 20h00 Théâtre Comoedia 14€

Un jazz pop vocal d’une grande fraîcheur à découvrir !

Un duo déjà sur scène en Europe… C’est une longue histoire entre Kadri et Mihkel qui est l’un des meilleurs musiciens estoniens et des bassistes les plus actifs dans les pays baltes. Tout au long des années 2010, ils n’ont eu de cesse de jouer ensemble dans des formats différents où ils ont pu affiner leur complicité. Les mélodies ciselées (notez aussi les arrangements et textes bien sentis) servent avec bonheur les deux instrumentistes à la technique acérée et la voix si chaude et naturelle de Kadri. Et le duo n’est pas en reste en improvisation. Tout paraît spontané mais c’est le fruit d’un travail de longue haleine… Entre balades à vous fendre le coeur et grooves prenants, ainsi que une utilisation de l’électronique judicieusement distillée par Kadri, on ne s’ennuie jamais ! Et par dessus tout, toujours ce sens de la scène qui vous emmène dès les premières notes…

Un engouement en France dès les premiers concerts aux festivals Rhino Jazz, St Omer, Marseille Jazz des Cinq Continents, Nancy Jazz Pulsations, etc… Le public ne s’y trompe pas !

KADIR VOORAND : chant, composition, piano – MIHKEL MALGAND arrangements, contrebasse, basse

https://www.youtube.com/watch?v=8E1h7Jh8K3A

https://www.kadrivoorand.com/

https://www.facebook.com/kadrivoorandmusic

MUSIQUE | DURÉE 1H30 | TARIF 14€ | LOCATION OUVERTE

