Grand gala du souvenir Théâtre Comoedia Aubagne

Grand gala du souvenir ♫♫♫ Samedi 3 février, 19h00 Théâtre Comoedia 25 / 20€

Hommage aux 4 Mousquetaires de la culture à Aubagne : PATRICK BALLICCHI, JEAN-MARIE SEVOLKER, LAURE ET HENRI COTTO qui avaient en commun l’amour de la musique, du théâtre, de la danse, d’Aubagne et de la Provence. Nombre de leurs amis artistes, musiciens, comédiens, danseurs vont se produire sur cette scène du Comoedia où ils ont tant de souvenirs avec eux.On ne peut les citer tous, mais autour du Ténor Luca Lombardo, seront présents les chanteurs lyriques Jean-Marc Ivaldi, Patricia Schnell, Cecilia Arbell, Sandrine Martin, Paul Gérimon, les 45 chanteurs de l’Ensemble vocal Philharmonia sous la direction de Jean-Claude Latin, le violoncelliste Adrien Frasse Sombet, Christophe Lampidecchia ; champion du monde d’accordéon classique, l’ensemble de violoncelles « Rondo de cello »… Les pianistes Eric Astoul, Ludovic Selmi, Bernard D’Ascoli, Cyprien Katsaris, Marie France Arakelian, le violoniste Frédéric Pélassy, la troupe des Dansaire de Garlaban , celle du théâtre des Alibofis de Marseille, et tant d’autres témoignages vidéos.

Une soirée proposée par l’association Le Conte en Scène et Agathe Cotto.

