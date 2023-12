CATHY ESCOFFIER INVITE SISKA Théâtre Comoedia Aubagne, 25 janvier 2024, Aubagne.

CATHY ESCOFFIER INVITE SISKA Jeudi 25 janvier 2024, 19h00 Théâtre Comoedia 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

1ère PARTIE | Cathy Escoffier & SISKA duo

Après 15 années d’aventures avec le groupe Watcha Clan, la marseillaise Siska s’est lancé dans un projet solo depuis 2015. Depuis elle n’a de cesse de s’affranchir musicalement et de se mettre à nu. Elle cultive d’ailleurs fusions culturelles et musicales. Dans cet esprit, elle contacte en novembre 2022, une autre musicienne marseillaise, pianiste de jazz, Cathy Escoffier, pour entendre ses propres compositions différemment et tenter une aventure acoustique en duo… Leur premier concert, en décembre 2022 à la Meson, fut un moment magique. Les énergies et les sensibilités de ces deux femmes se sont immédiatement connectées. Un duo inattendu et intimiste, étonnant et détonant où l’univers pop- électro de Siska vient flirter avec l’univers Classico-Jazz-Rock de Cathy.

2ème PARTIE | Cathy Escoffier TRIO avec Julien Heurtel (batterie) et Guilhaume Renard (contrebasse)

Ces trois musiciens aventuriers sont connectés ! Ils se sont rencontrés en octobre 2016. Et leur première répétition fut une évidence : un trio est né ! Depuis, ils n’ont jamais arrêté de jouer ensemble (FJ5C, Charlie Jazz Festival, 6MIC…) que ce soit dans « Serket and the Cicadas » (dont l’album Incantation fut Révélation Jazz Magazine en 2020), en trio ou dans d’autres projets. Ils explorent avec sensualité, groove et fougue les vases communicants du trio.

FINAL Siska rejoint le Cathy Escoffier trio pour une session d’improvisation comme seul le jazz peut le permettre !

https://www.youtube.com/watch?v=sUuAuoi7-qs

https://www.facebook.com/siskasoundofficial

https://www.youtube.com/watch?v=uOy5v-buWeg

https://www.facebook.com/cathy.escoffier.1

MUSIQUE | DURÉE 1H30 | TARIF 8€ | LOCATION OUVERTE

_____________________________________________________________

