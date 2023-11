AJB ORCHESTRA Théâtre Comoedia Aubagne, 13 décembre 2023, Aubagne.

AJB ORCHESTRA Mercredi 13 décembre, 20h00 Théâtre Comoedia 20 / 25€

Pour la première année, Daniel Scaturro et AJB Orchestra proposent un concert spectacle 100% Noël dans l’esprit des grands crooners américains.

Plongez dans la magie de Noël des plus grands standards de Jazz de Franck Sinatra, Dean Martin, à Michael Bublé en passant par Jamie Cullum, mais aussi les instrumentaux des airs de notre enfance et bien sur le tout animé par les chanteurs comme un spectacle de variété avec humour et tendresse.

En partenariat avec @MARIUSAgenceArtistique et @prodAdagio Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association SAMBEN dont l’objectif est de prodiguer des soins au Sénégal aux populations pénalisées par leurs situations sociales, géographiques et médicales.

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0411/fChoixSeance.aspx?idstructure=0411&EventId=1124&request=QcE+w0WHSuBDeiZ1e8+Q7wk5QGGj13dVjhpjHOtdA6pdioa0iTqJr53fEU3RTevwlEwWEKw2Trc=&yymm=20231213 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T23:00:00+01:00

