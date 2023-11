ELISE ET MOI 4TET Théâtre Comoedia Aubagne, 22 novembre 2023, Aubagne.

ELISE ET MOI 4TET Mercredi 22 novembre, 19h00 Théâtre Comoedia 8€

Élise VASSALLUCCI de son nom, est la fondatrice du projet ” Elise & Moi”. Née d’un père professeur et comédien et d’une mère enseignante en lettres modernes, elle est inspirée très jeune par des artistes comme Jacques Brel, Edith Piaf, Barbara et Georges Brassens. Elle commence le conservatoire en violon classique dans la classe de Marie-Laurence ROCCA et s’oriente en Jazz à 17 ans dans la classe de Jean-François BONNEL. Elise poursuit en parallèle des études de lettres et s’épanouit dans la classe ” Chanson Française” de Pierre GUEYRARD. Elle obtient son diplôme en 2018 et poursuit son apprentissage lors de master-class avec notamment André Minvielle et Camille Bertault. Elise & Moi et un projet qui voit le jour en 2019 avec un premier titre ” La Mer Qui Divague”, qui sera éponyme à son premier EP qui sort en 2021. Les musiciens sont Pierre Mikdjian au piano et à l’arrangement, Nghia DUONG à la contrebasse et à l’arrangement, Jérémy F MARRON à la batterie et Elise VASSALLUCCI au chant et à la composition.

Cette programmation s’inscrit dans la 17ème édition de JAZZ SUR LA VILLE qui se déroule sur la Métropole du 1er novembre au 3 décembre 2023.

https://www.eliseetmoi.net/

https://www.facebook.com/eliseetmoii

https://jazzsurlaville.org/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0411/fChoixSeance.aspx?idstructure=0411&EventId=1076&request=QcE+w0WHSuBDeiZ1e8+Q7wk5QGGj13dVEafPWzctK6FBJIIIwsRKHtlB/kM5kf+pS0ZY32p3DQR6teNnUW5glg==&yymm=20231122 »}] [{« link »: « https://www.eliseetmoi.net/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/eliseetmoii »}, {« link »: « https://jazzsurlaville.org/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:30:00+01:00

2023-11-22T19:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:30:00+01:00