Bouches-du-Rhône Czesare Théâtre Comoedia Aubagne, 9 novembre 2023, Aubagne. Czesare Jeudi 9 novembre, 19h00 Théâtre Comoedia 8€ Czesare baigne dans la musique depuis sa tendre enfance, avec un père batteur de jazz, pas étonnant de retrouver la digne progéniture en cours de guitare, puis en guitare de jazz au conservatoire. Elle commence à chanter en groupe au lycée avant de se lancer en guitare chant solo et poste sur YouTube quelques reprises en mode démo.

Repérée par Mathieu Chédid, la jeune aixoise se retrouve en première partie de Feu Chatterton et est aussi montée sur scène aux côtés de – M -, autant dire que le projet a déjà séduit quelques-uns de ses illustres pairs.

Czesare vient de sortir son premier EP, Alba, en découvert à La Coulisse, l’espace club du Comœdia !

https://www.facebook.com/czesaremusic

https://lnk.to/CzesarePSE

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:30:00+01:00

