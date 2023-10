ZZAJ Théâtre Comoedia Aubagne Catégories d’Évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône ZZAJ Théâtre Comoedia Aubagne, 3 novembre 2023, Aubagne. ZZAJ Vendredi 3 novembre, 20h00 Théâtre Comoedia 11 / 15€ Un voyage burlesque au pays du jazz, dans un studio radio désuet où deux animateurs sont troublés par la présence imprévue d’un public. Une traversée hilarante de l’histoire du Jazz, entre hallucinations et réalité, du blues au funk en passant par le be-bop. Dans une symphonie d’instruments, les deux comédiens-musiciens font l’impossible pour plaire : chanter, danser, jouer, donner…

Production Cie Duo des Cîmes – Mattthias Lauriot Prévost : auteur, arrangeur, interprète – Augustin Ledieu : chanteur, multi-instrumentiste, arrangeur et clown – Sandrine Rigeschi : mise en scène

Cette programmation s’inscrit dans la 17ème édition de JAZZ SUR LA VILLE qui se déroule sur la Métropole du 1er novembre au 3 décembre 2023.

https://jazzsurlaville.org/

https://www.le-duodescimes.com/zzaj

https://www.facebook.com/duodescimes

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-03T21:30:00+01:00

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-03T21:30:00+01:00

Théâtre Comoedia Aubagne