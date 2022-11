Guinguette Hot Club ! Théâtre Comoedia, 9 décembre 2022, Aubagne.

Guinguette Hot Club ! Vendredi 9 décembre, 19h30 Théâtre Comoedia

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/events/5669236949832446?ref=newsfeed »}, {« link »: « https://www.facebook.com/guinguettehotclub »}, {« link »: « http://www.guinguettehotclub.com/index.html »}, {« data »: {« author »: « Tambouille Prod. », « cache_age »: 86400, « description »: « Le Guinguette Hot Club est un collectif d’une vingtaine de musiciens, offrant une vision moderne, festive et du00e9calu00e9e du bal populaire et de l’esprit des guinguettes … nnUn clin du2019u0153il un peu ru00e9tro et assumu00e9, aux bals ou00f9 l’on aimait venir su2019encanailler, draguer, rencontrer des amis, boire un coup et danser.nnSwing, ska, valse, tzigane ou biguine … des rythmes qui pulsent et qui guinchent, pour revisiter un ru00e9pertoire de chansons franu00e7aises (mais pas que !) tru00e8s connues -ou un peu moins parfois- du00e9poussiu00e9ru00e9es et dynamitu00e9es par des arrangements audacieux et extru00eamement festifsnnEnregistru00e9 au Zenith Omega Live u00e0 Toulon – Fu00e9vrier 2018 », « type »: « video », « title »: « Guinguette Hot Club – Le Poinu00e7onneur des Lilas (Serge Gainsbourg Cover) [version 007] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/z2n7Ow3Umdg/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=z2n7Ow3Umdg », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCAtgRVGgnUZ-wwq0p80pYIQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «



GUINGUETTE HOT CLUB

Collectif de musiciens, véritable guinguette moderne, Le Guinguette Hot Club revisite le bal populaire dans sa version la plus festive et la plus déjantée ! De Piaf aux Ogres de Barback, de Brel aux Têtes Raides, de Bella Ciao au Livre de la Jungle, le collectif rassemble toutes les générations et tous les milieux, en détricotant et reprisant des chansons populaires, dynamitées par des arrangements originaux, explosifs et audacieux !

Le collectif propage sur scène comme sur la piste une réelle fièvre et une énergie brute, où la convivialité et le partage deviennent les seuls mots d’ordre.

Un spectacle où l’on finit étonné, parfois épuisé, souvent très heureux, mais toujours on en redemande !!!

https://www.facebook.com/guinguettehotclub

http://www.guinguettehotclub.com/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=z2n7Ow3Umdg

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE, PENSEZ À RÉSERVER AU 04 42 18 19 88 https://www.facebook.com/events/5669236949832446?ref=newsfeedGUINGUETTE HOT CLUBCollectif de musiciens, véritable guinguette moderne, Le Guinguette Hot Club revisite le bal populaire dans sa version la plus festive et la plus déjantée ! De Piaf aux Ogres de Barback, de Brel aux Têtes Raides, de Bella Ciao au Livre de la Jungle, le collectif rassemble toutes les générations et tous les milieux, en détricotant et reprisant des chansons populaires, dynamitées par des arrangements originaux, explosifs et audacieux !Le collectif propage sur scène comme sur la piste une réelle fièvre et une énergie brute, où la convivialité et le partage deviennent les seuls mots d’ordre.Un spectacle où l’on finit étonné, parfois épuisé, souvent très heureux, mais toujours on en redemande !!!ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE, PENSEZ À RÉSERVER AU 04 42 18 19 88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T19:30:00+01:00

2022-12-09T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Théâtre Comoedia Adresse 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Ville Aubagne lieuville Théâtre Comoedia Aubagne Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre Comoedia Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Guinguette Hot Club ! Théâtre Comoedia 2022-12-09 was last modified: by Guinguette Hot Club ! Théâtre Comoedia Théâtre Comoedia 9 décembre 2022 Aubagne Théâtre Comoedia Aubagne

Aubagne Bouches-du-Rhône