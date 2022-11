Musique de la Légion Étrangère Théâtre Comoedia Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Musique de la Légion Étrangère
Mardi 6 décembre, 20h00
Théâtre Comoedia

9€

♫♫♫ Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur L’histoire de la Musique de la Légion étrangère débute avec celle de la Légion, en 1831. Elle a vécu au rythme des événements et des combats qui ont traversé la France. Elle rejoint la Ville d’Aubagne en 1962, et conserve encore les traditions du chapeau chinois, du fifre, et du port bas du tambour imposé par la cadence lente de ses marches. Ambassadrice de l’Armée de Terre et de la Légion étrangère, la Musique fait rayonner le patrimoine musical que sont les chants et marches de la Légion. Elle parcourt la France, se produit à l’étranger, dirigée depuis le 1er juin 2008 par le chef de musique hors classe Émile Lardeux.

Alors, oui, il y a le traditionnel boudin, mais le répertoire va bien au-delà, de Mozart à Charles Trénet.

DURÉE 2H | TARIF 9€| LOCATION OUVERTE

