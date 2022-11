Récital des Jeunes Solistes Théâtre Comoedia, 26 novembre 2022, Aubagne.

Récital des Jeunes Solistes Samedi 26 novembre, 18h00 Théâtre Comoedia

14 / 9€

♫♫♫

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Piano Cantabile, association fondée en 2001, prépare de jeunes pianistes diplômés d’un cycle spécialisé de conservatoire, à franchir un niveau supérieur.

Bernard d’Ascoli, pianiste concertiste de renommée internationale (1er Prix du Concours de Barcelone, 3e Prix du Concours de Leeds) et Eleanor Harris, pianiste et pédagogue britannique diplômée de la Royal Academy of Music, dirigent ce pôle d’excellence subventionné. Chaque étudiant bénéficie d’une formation sur mesure, répondant à ses objectifs et besoins : programmes de concerts, préparation aux concours internationaux et aux diplômes de professeur de conservatoire, sous forme de cours réguliers ou de stages intensifs.

Depuis 2001, plus de 150 jeunes talents ont suivi les cours d’interprétation et de perfectionnement instrumental dispensés par l’Académie Piano Cantabile.

DURÉE : 1H30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T18:00:00+01:00

2022-11-26T21:00:00+01:00