La Rague Théâtre Comoedia, 24 novembre 2022, Aubagne.

La Rague Jeudi 24 novembre, 18h00 Théâtre Comoedia

6€

♫♫♫

Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/LaRagueCiotadenne »}, {« data »: {« author »: « La Rague De La Ciotat », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « » Minnie The Moocher « » par La Rague . » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/ejlWXP27YTQ/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=ejlWXP27YTQ » », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCO8ByRZCFq8M3DO_AtPTR8w » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »options » »: {« »_end » »: {« »label » »: « »End on » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_start » »: {« »label » »: « »Start from » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_cc_load_policy » »: {« »label » »: « »Closed captions » », « »value » »: false}, « »click_to_play » »: {« »label » »: « »Hold load & play until clicked » », « »value » »: false}}, « »html » »: « »



La Flats Quentinious : piano, grosse caisse – Orlando Banana : banjo, charley, voix – Hot Scott Tubar : trombone, kayamb, voix – J. Werter Soubish : soubassophone, caisse claire.

FACE À UNE GRANDE DEMANDE, CE RENDEZ-VOUS JAZZ&CO AURA LIEU DANS LA GRANDE SALLE DU COMŒDIA.

https://www.facebook.com/LaRagueCiotadenne

https://www.youtube.com/watch?v=ejlWXP27YTQ Véritable contrebande de ragtime née dans les bas-fonds ciotadens, La Rague expérimente aux frontières de l’électro pour raviver l’esprit festif du « Early Jazz » des années 1930. De La Nouvelle-Orléans à La Ciotat, d’un siècle à l’autre, le quatuor de La Rague s‘approprie les trésors du répertoire « Early Jazz » à des fins actuelles. Piano (à roulette), banjo, trombone, soubassophone (à ne pas confondre avec l’hélicon) sont soutenus par une batterie dispersée et des voix diffusées à travers une sono-mégaphone Bouyer qui leur confère un grain bien particulier.La Flats Quentinious : piano, grosse caisse – Orlando Banana : banjo, charley, voix – Hot Scott Tubar : trombone, kayamb, voix – J. Werter Soubish : soubassophone, caisse claire.FACE À UNE GRANDE DEMANDE, CE RENDEZ-VOUS JAZZ&CO AURA LIEU DANS LA GRANDE SALLE DU COMŒDIA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T18:00:00+01:00

2022-11-24T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Théâtre Comoedia Adresse 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Ville Aubagne lieuville Théâtre Comoedia Aubagne Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre Comoedia Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

La Rague Théâtre Comoedia 2022-11-24 was last modified: by La Rague Théâtre Comoedia Théâtre Comoedia 24 novembre 2022 Aubagne Théâtre Comoedia Aubagne

Aubagne Bouches-du-Rhône