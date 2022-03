Théâtre « Comment va le monde ? » Azay-sur-Cher Azay-sur-Cher Catégories d’évènement: AZAY SUR CHER

Théâtre « Comment va le monde ? » à la Touline, présenté par le Théâtre de la Passerelle. D'après les textes de Marc Favreau.

Comment va le monde ? Parce qu'il a toujours eu envie de protéger la terre, ce grand clown existentiel avec ses chaussures trouées, il s'évade. Ce clown naïf nous fait partager sa vision du monde, il joue avec les maux / mots de la terre. La grande force de Sol, c'est d'être rien, ça lui permet de jouer à être tout. Il est le plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire qu'il a en lui, quelque chose de chacun de nous. Tout le monde finit par se reconnaître en lui. Pourquoi ? Parce qu'il est plus que jamais nécessaire de faire entendre les mots de ce clown/clochard, humaniste, qui nous parle de l'état de la planète, de la consommation.

latouline37@gmail.com +33 2 47 50 43 84 http://latouline37.com/

