Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur - Salle de l'orangerie Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Théâtre « Comment ils ont inventé le chômage » Saint-Sauveur – Salle de l’orangerie Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

Théâtre « Comment ils ont inventé le chômage » Saint-Sauveur – Salle de l’orangerie, 1 juillet 2021, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Théâtre « Comment ils ont inventé le chômage »

Saint-Sauveur – Salle de l’orangerie, le jeudi 1 juillet à 14:30

Représentation de la pièce de théâtre « Comment ils ont inventé le chômage » de Richard Dethyre, jouée et mise en scène par des personnes concernées par la privation d’emploi en Puisaye-Forterre

Détails à venir

Organisé par Ressources&Compétences Saint-Sauveur – Salle de l’orangerie saint sauveur en puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T14:30:00 2021-07-01T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Autres Lieu Saint-Sauveur - Salle de l'orangerie Adresse saint sauveur en puisaye Ville Saint-Sauveur-en-Puisaye lieuville Saint-Sauveur - Salle de l'orangerie Saint-Sauveur-en-Puisaye