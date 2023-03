Théâtre « Comme s’il en pleuvait » Place du Champ de Foire Plabennec Catégories d’Évènement: Finistère

Plabennec

Théâtre « Comme s’il en pleuvait » Place du Champ de Foire, 12 mars 2023, Plabennec . Théâtre « Comme s’il en pleuvait » Espace culturel Le Champ de Foire Place du Champ de Foire Plabennec Finistère Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire

2023-03-12 – 2023-03-12

Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire

Plabennec

Finistère L’association « Santez Anna Lanorven » vous invite à venir passer un agréable dimanche après-midi en compagnie de la troupe Evasion de Plouescat. Celle-ci va vous présenter sa pièce de théâtre « Comme s’il en pleuvait » qui comble tous les spectacteurs par sa bonne humeur. Un bel après-midi en perspective, joie , rires pour le plaisir de tous !!! http://chapellelanorven.e-monsite.com/ Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plabennec Autres Lieu Plabennec Adresse Plabennec Finistère Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire Ville Plabennec Departement Finistère Lieu Ville Place du Champ de Foire Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec

Plabennec Plabennec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plabennec /

Théâtre « Comme s’il en pleuvait » Place du Champ de Foire 2023-03-12 was last modified: by Théâtre « Comme s’il en pleuvait » Place du Champ de Foire Plabennec 12 mars 2023 Espace culturel Le Champ de Foire Place du Champ de Foire Plabennec Finistère finistère Place du Champ de Foire Plabennec

Plabennec Finistère