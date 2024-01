Théâtre « Comme s’il en pleuvait » Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer, dimanche 21 janvier 2024.

15h : Théâtre « Comme s’il en pleuvait », une comédie de Sébastien Thiéry.

« (…) Donc, cent euros, c’est rien ! Et deux cent euros c’est quoi ? C’est rien ? Et mille euros c’est rien ? A partir de combien c’est quelque chose ? Combien il en faut pour que tu te poses des questions ? Et que tu te mettes à m’insulter ? Combien il en faut pour que ça te dégoûte ? Donne-moi un chiffre, que je comprenne… Que j’ai l’air moins con ! A partir de combien, l’argent, c’est sale, hein ? C’est quoi ton seuil ? »

Des billets de banque qui tombent du ciel chez Laurence et Bruno. Pourquoi pas. Aubaine ou calamité ? Une comédie désopilante sur le pouvoir de l’argent.

Sébastien Thiéry est comédien, acteur de cinéma et auteur dramatique.

Avec ses comédies décapantes frôlant l’absurde, Sébastien Thiéry a remporté plusieurs Molières. Il est l’auteur de nombreuses pièces publiées dans la revue L’avant-scène théâtre et la Collection des quatre-vents : Sans ascenseur, Cochons d’Inde, Dieu habite Düsseldorf, L’Origine du monde, Deux hommes tout nus. Vidéo Club est sa dernière création en 2023 au Théâtre Antoine à Paris, avec Yvan Attal et Noémie Lvovsky.

Ce sont Pierre Arditi et Evelyne Buyle qui interprètent Comme s’il en pleuvait pour la première fois en 2012, dans une mise en scène de Bernard Murat au Théâtre Edouard-VII.

Billetterie à l’office de tourisme de La Trinité-sur-Mer.

Au profit du Téléthon.

Parc des Bruyères Espace culturel la Vigie

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne



