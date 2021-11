Fismes Fismes 51170, Fismes Théâtre : Comme ils disent Fismes Fismes Catégories d’évènement: 51170

Fismes 51170 “Comme ils disent” : Ils s’aiment, s’engueulent, se réconcilient, oscillent entre une sincérité profonde et une mauvaise foi notoire, au travers de scènes de ménage dans lesquelles chaque spectateur se reconnaît… Voilà deux personnages qui vont bousculer vos illusions et les clichés sur les couples homosexuels… Cette pièce de théâtre constitue un magnifique hymne à la tolérance où l’on rit énormément, devant un couple qui pourrait être le nôtre. Une comédie de Christophe Dauphin et Pascal Rocher “Comme ils disent” : plus de 500 représentations depuis sa création en 2008 par ses auteurs Christophe Dauphin et Pascal Rocher du duo Kicékafessa, présent pendant 2 ans dans “On n’demande qu’à en Rire” sur France 2. Réservation conseillée auprès de l’Office de Tourisme du Grand Reims, bureau de Fismes. +33 3 26 48 81 28 https://www.fismes.fr/evenements/comedie-comme-ils-disent La Spirale 18 Avenue du Bois des Amourettes Fismes

