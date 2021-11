Charmes Charmes Charmes, Vosges THÉÂTRE : COMME ILS DISENT Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Charmes Vosges Charmes 4 EUR Cette comédie en tournée vous plonge dans l’intimité de deux hommes hauts en couleur qui se lient, s’éloignent et se rejoignent.

Ils s’aiment, s’engueulent, se réconcilient, oscillent entre une sincérité profonde et une mauvaise foi notoire, au travers de scènes de ménage dans lesquelles chaque spectateur se reconnaitra…

Voilà deux personnages qui vont bousculer vos illusions et les clichés sur les couples homosexuels… Cette pièce de théâtre constitue un magnifique hymne à la tolérance où l’on rit énormément, devant un couple qui pourrait être le nôtre. Événement organisé par la ville de Charmes. Pass sanitaire demandé. Réservations à la Maison du Livre et de la Culture, 2 rue porte de la Mozelle, 88130 Charmes.

09.64.43.05.78

bmlc.charmes@gmail.com +33 9 64 43 05 78 https://ville-charmes.fr/fr/ coeur de scéne productions

