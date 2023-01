Théâtre : Comme il vous plaira Montluçon Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon

Théâtre : Comme il vous plaira Montluçon, 4 mars 2023, Montluçon . Théâtre : Comme il vous plaira Place de la Comédie Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon Allier Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie

2023-03-04 – 2023-03-04

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie

Montluçon

Allier EUR Comme il vous plaira de William Shakespeare.

De l’aventure,

de l’amour,

de la nature sauvage…

dans un spectacle festif, joyeux et musical !



Adaptation de Pierre-Alain Leleu.

Mise en scène de Léna Bréban.

Durée : 1h50 sans entracte billetterie@mairie-montlucon.fr http://www.montlucon.com/ Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon

dernière mise à jour : 2022-07-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Montluçon Allier Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Ville Montluçon lieuville Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Théâtre : Comme il vous plaira Montluçon 2023-03-04 was last modified: by Théâtre : Comme il vous plaira Montluçon Montluçon 4 mars 2023 Allier Montluçon Place de la Comédie Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon Allier

Montluçon Allier