THÉÂTRE – COMME DES SOEURS

2022-04-26 – 2022-04-26 30.5 EUR Isa, Lolo et Marion ont 50 ans. Amies d’enfance, elles se retrouvent chaque année en souvenir de leur amie disparue.

Mais cette fois, Isa a un scoop qui va déclencher une série de quiproquos, mettant à nu des failles et des vérités que chacune aurait préféré taire… Une comédie drôle et sensible sur les ravages du paraître et la force vitale de l'amitié.

