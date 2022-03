Théâtre “Comme des bêtes !” – Saint-Cyr-les-Colons Saint-Cyr-les-Colons Saint-Cyr-les-Colons Catégories d’évènement: Saint-Cyr-les-Colons

Saint-Cyr-les-Colons Yonne Saint-Cyr-les-Colons Les Saltimbanques de l’Yonne se produiront à Saint-Cyr-les-Colons le Dimanche 20 Mars à 15h pour une représentation de leur pièce désopilante “Comme des bêtes!”. Tarif 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos au 03 86 40 56 78. saltimbanques89@yahoo.fr +33 3 86 40 56 78 Les Saltimbanques de l’Yonne se produiront à Saint-Cyr-les-Colons le Dimanche 20 Mars à 15h pour une représentation de leur pièce désopilante “Comme des bêtes!”. Tarif 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Infos au 03 86 40 56 78. Saint-Cyr-les-Colons

