Théâtre comique « Papasss » Place Cardinal Maury Valréas, vendredi 1 mars 2024.

Comédie avec Christian Vadim, Paul Belmondo et Edouard Montoute

Ludmila 41 ans, 5 enfants et 3 papas dont elle a appris l’existence il y a 4 ans, a décidé d’épouser un homme de leur âge rencontré à peine 2 mois plus tôt… Jusqu’où seront-ils entrainés ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-01

Place Cardinal Maury Cinéma Rex

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur info@grignanvalreas-tourisme.com

