Théâtre comique Le Quartier Le Quartier Catégories d’évènement: Le Quartier

Puy-de-Dôme

Théâtre comique Le Quartier, 30 avril 2022, Le Quartier. Théâtre comique Le Quartier

2022-04-30 – 2022-04-30

Le Quartier Puy-de-Dôme Le Quartier EUR 7 7 “Promis, juré, crashé” par la troupe Aux Plaisirs des Mots. Pas de réservation de place nécessaire. michel.gayon0013@orange.fr +33 4 73 85 42 72 Le Quartier

dernière mise à jour : 2022-04-11 par Office de Tourisme des Combrailles

Détails Catégories d’évènement: Le Quartier, Puy-de-Dôme Autres Lieu Le Quartier Adresse Ville Le Quartier lieuville Le Quartier Departement Puy-de-Dôme

Le Quartier Le Quartier Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-quartier/

Théâtre comique Le Quartier 2022-04-30 was last modified: by Théâtre comique Le Quartier Le Quartier 30 avril 2022 Le Quartier Puy-de-Dôme

Le Quartier Puy-de-Dôme