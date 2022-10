THÉÂTRE COMÉDIE – TRÈS CHÈRE MANDY – SAISON CULTURELLE

THÉÂTRE COMÉDIE – TRÈS CHÈRE MANDY – SAISON CULTURELLE, 8 décembre 2022, . THÉÂTRE COMÉDIE – TRÈS CHÈRE MANDY – SAISON CULTURELLE



2022-12-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-08 22:30:00 22:30:00 Ainsi parle Amandine, star de cinéma, qui enchaîne les succès depuis 50 ans.

À Paris, elle mène une vie luxueuse, et dépense sans compter pour sa fille Capucine, une bourgeoise névrosée, et Simon son petit fils adoré. Mattéo, son assistant excentrique est en charge de sa carrière et… de ses placements.

Mais à New-York, le 15 septembre 2008, Lehman Brothers fait faillite et par un effet domino, la réalité rattrape Amandine lorsqu’elle découvre qu’elle est ruinée.

Dans un rythme effréné, les situations savoureuses s’enchaînent car la famille va tout tenter pour échapper aux huissiers.

C’est alors qu’une mystérieuse jeune fille, qui pourrait bien remettre en question l’équilibre de la famille prodigue, entre dans leurs vies…

Tarifs : Zone 1 : 35 € / zone 2 : 30 € / zone 3 : 25 €.

Tarif encore plus avantageux grâce au « Pass Saison culturelle » !

Renseignements :

Office de Tourisme

52 place Duroc

54700 Pont à Mousson

Tél. : 03 83 81 06 90 dernière mise à jour : 2022-09-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville