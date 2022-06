Théâtre : « Comédie tragique » Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: 13410

Lambesc

Théâtre : « Comédie tragique » Lambesc, 11 juin 2022, Lambesc. Théâtre : « Comédie tragique » Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc

2022-06-11 – 2022-06-11 Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc 13410 Quelque 35 scènes de la vie quotidienne aujourd’hui. Ça commence sur la scène d’un théâtre occupée par des manifestants et puis ça continue : au Pôle Emploi, à la Poste, à la télévision, dans un ministère, dans un appartement, devant une école, dans la rue, …

« Comédie tragique » une pièce chorale de Catherine ANNE. Plus d'une trentaine de personnages aux prises avec l'absurdité de la vie quotidienne. Des situations comme on en a tous vécu ! C'est cynique, farfelu, dramatique, tragique… et comique !!! lezensoleilles@gmail.fr +33 6 12 48 14 89

« Comédie tragique » une pièce chorale de Catherine ANNE.

