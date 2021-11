Ouzouer-sur-trezee salle polyvalente Ouzouer-sur-Trézée Théâtre : comédie policière salle polyvalente Ouzouer-sur-trezee Catégorie d’évènement: Ouzouer-sur-Trézée

Venez vous divertir avec la comédie policière, entre fiction et réalité, intitulée l’avis de mort jouée par la troupe L’Escamoulin. Organisation : municipalité d’Ouzouer-sur-Trézée. Réservation au 02 38 31 93 90. Pensez à vous munir de votre pass sanitaire. Comédie policière L’avis de mort avec la troupe L’Escamoulin salle polyvalente Rue Saint-Roch, salle polyvalente, Ouzouer-sur-trezee Ouzouer-sur-trezee

2021-11-20T19:00:00 2021-11-20T21:00:00

