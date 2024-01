ECHAPPEE BELLE, CONTES ET LEGENDES THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, samedi 6 juillet 2024.

À partir de 6 ansDurée : 1hDe et avec : Thierno DialloUn instant de contes, de magie et d’échange, pour se transporter dans l’imaginaire et l’histoire.Thierno Diallo, d’origine sénégalaise, est conteur. Installé à Lyon, il nous présente « Échappée belle, Contes et légendes d’Afrique et d’Ailleurs ».Portés par sa présence si particulière, les contes de Thierno Diallo nous interpellent sur l’existence.Les récits et légendes du continent africain & d’ailleurs ne font-ils pas écho à notre vie ?Un spectacle unique, un moment sensible, une invitation à la découverte du monde par la voix, le corps et le rythme.

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-07-06 à 15:00

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon 69