UNE NUIT AVEC LAURA DOMENGE THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, 15 juin 2024, Lyon.

Genre : One woman showDurée : 1h15Autrice : Laura DomengeMise en scène : Vincent SteinebachLumières : Xavier BazogeProduction : Fourchette Suisse ProductionLaura Domenge vous invite à passer la nuit avec elle. ( invite c’est une expression, faut payer sa place bande de crevard.e.s)Elle se dit qu’en appelant ce spectacle comme ça elle attirera quelques galérien.e.s qui pensent qu’ils vont coucher avec elle pour seulement 20 balles et une fois qu’ils/ elles seront sur place ils réaliseront que… bah…non. Et du coup ils/ elles seront obligé.e.s d’entendre les élucubrations nocturnes et la vie de cette jeune insomniaque féministe écolo hyper potentiel et haut sensible ou l’inverse… Elle ne sait plus, elle n’a dormi que 3h…Laura Domenge : chroniqueuse sur France Inter dans la Bande Originale, dans Piquantes sur Teva, comédienne pour Lolywood et Topito, vous avez aussi pu la voir dans le Jamel Comedy Club.Presse« L’une des artistes les plus talentueuses de la nouvelle scène stand up. » Télérama« C’est frais, drôle, terriblement bien construit, joliment teinte´ de féminisme, rehausse´ d’un jeu de comédienne énergique qui lui permet d’incarner de nombreux personnages. Notre plus belle insomnie. » Le Parisien

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-06-15 à 20:30

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon 69