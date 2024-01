CONSTANCE – CONSTANCE DANS « INCONSTANCE » THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, vendredi 7 juin 2024.

Genre : One woman showDurée : 1h10À partir de 12 ansAuteurs : Constance et Pascal DuclermortierMetteur en scène : Eric ChantelauzeAvec : Constance« J’ai longtemps cru que j’étais invincible.Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. » Constance revient avec un Vol au-dessus d’un nid de coucou actuel, drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle !Constance a déjà écrit pas moins de 5 spectacles : Je suis une princesse, Bordel !, Les mères de famille se cachent pour mourir, Partouze sentimentale, Gerbes d’amour (spectacle musical) et Pot-Pourri. Le public l’a découverte dans l’émission de Laurent Ruquier On ne demande qu’à en rire où elle a effectué plus de cinquante passages.A la radio elle a été chroniqueuse récurrente sur France Inter dans les émissions Par Jupiter, C’est encore nous et aujourd’hui Le grand dimanche soir.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-06-07 à 20:30

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon 69