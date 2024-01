CONTES DU PAYS DU NORD DU MONDE THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, samedi 1 juin 2024.

À partir de 5 ansDurée : 45minDe et avec : Delphine Thouilleux Je viens d’ici, mais j’habite ailleurs, tout au Nord du monde.Un pays où il y a 6 mois de nuit, le ciel reste noir même lorsqu’on est réveillé.Un pays où il y a 6 mois de jour, le soleil brille même lorsqu’on dort.Au Nord du monde, il y a des gens comme vous et moi, des petits, des grands mais aussi des Trolls et toutes sortes de créatures.Cela crée plein d’histoires ! En voici quelques-unes.

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-06-01 à 15:00

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon 69