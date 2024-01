VASSILISSA THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, 19 février 2024, Lyon.

Durée : 45 minutesÀ partir de 4 ansMise en scène : Julie CordierAvec : Elodie Vom HofeScénographie, illustrations : Camille DormanStructure, ingénierie papier : Christophe BoucherCréation sonore : Laurent RousselChansons : Barbara Weldens, Julie CordierAccordéon : Friedrich BassarakCréation lumière : Manon FargetoonConstruction : Alain PiotrowskiProduction diffusion : Pony ProductionUne petite fille, Vassilissa, accompagnée de sa poupée magique, est envoyée par sa marâtre chercher du feu dans la forêt, chez Baba-Yaga, une terrible sorcière.Pour ramener le feu, elle devra accomplir les tâches et les épreuves que lui imposera Baba-Yaga, y parviendra-t-elle ?Évoluant dans un ingénieux décor qui s’inspire des livres pop-up, une comédienne seule en scène interprète tous les personnes issus du célèbre conte russe, Vassilissa la très belle. Dans une atmosphère musicale qui évoque la Russie, Vassilissa et sa poupée vont vivre une aventure pleine de surprises et de rebondissements.

Tarif : 12.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-02-19 à 15:00

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon 69