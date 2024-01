AURELIA DURY – AURELIA DURY – IL VIENDRA PAS INDIANA ?» THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, 27 janvier 2024, Lyon.

Quand elle annonce très tôt à sa famille qu’elle veut être actrice, la sentence est sans appel : ta vie sera un échec ! Aussi pour échapper à ce funeste présage, Aurélia se cache dans des choix de vie qui ne lui conviennent pas. De fil en aiguille, elle devient directrice de production d’un grand théâtre parisien. À ses heures perdues, elle se réfugie dans des romans français du 19ème siècle, ou dans des films hollywoodiens qui lui laissent espérer secrètement que quelqu’un, un prince charmant, un héros aventurier qui passerait par là viendra la sauver. Mais la vie c’est pas du cinéma. Et Indiana ne viendra pas ! Ce qu’elle ne sait pas c’est que son rêve, son Big Dream lui, a décidé de ne rien lâcher. Et pendant toutes ces années, accompagné d’une bande de fantasmes hauts en couleur et dotés de personnalités bien trempées, dans l’ombre, il mène une lutte acharnée contre la réalité afin de ne pas tomber dans l’oubli. Jusqu’au jour où Aurélia fini par tout quitter pour reprendre le chemin de ses envies.Il y a ceux qui se « contentent » de réaliser leur rêve. Aurélia, avec ce seule-en-scène, a pris le parti non seulement de le concrétiser, mais aussi de l’incarner, de donner corps à l’intangible. Elle rend compte avec humour et émotion, de la bataille mentale qui anime chacun de nous devant les choix de vie auxquels nous sommes confrontés. Après avoir joué le rôle d’Isabelle pendant plus d’un an de tournée dans Fracasse, mis en scène par Jean-Christophe Hembert, Aurélia, sous l’œil complice de Papy de Trappes, se lance dans un nouveau défi : être seule au plateau… Enfin presque !

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 17:00

Réservez votre billet ici

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon 69