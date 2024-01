SUZANNE THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, mardi 23 janvier 2024.

Genre : Comédie dramatiqueDurée : 1h20Écriture, mise en scène et jeu : Olivier Borle et David MambouchAssistant à la mise en scène : Léo AudouyScénographie : Benjamin LebretonLumière : Julie Lola LanteriRégie : Laurent BassoMaquillage, perruque : Françoise ChaumeyracProduction et administration : Marina DubrocaAlfred, un réalisateur désabusé et en fin de parcours ne sait que faire de Suzanne, sa nouvelle assistante embauchée pour l’aider à terminer son dernier film. Intraitable, elle n’a de cesse de le bousculer dans ses idées reçues avec humour et insolence.Mais ce soir-là, la séance de travail ne va pas se dérouler comme prévu et leurs habituelles chamailleries vont laisser place à un étrange affrontement…Dans cette pièce où les genres se mélangent, où la comédie et le polar côtoient le drame intime, les voiles tombent un par un pour révéler une vérité insoupçonnée.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-23 à 21:00

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon 69