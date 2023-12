C’EST DU JOLY ! PETIT PROCES – C’EST DU JOLY ! PETIT PROCES POUR GRANDE THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, 19 janvier 2024, Lyon.

De et avec : Sandrine GelinExtraits de sketches de Fanny et Thierry Joly, Henri MittonMise en scène : François BourcierCréation lumières : Mikaël GorceAvec le soutien du Théâtre Allégro – Miribel et de l’Espace Eole – CraponneSylvie Joly sur le banc des accusé.e.s, un comble pour une ex-avocate !J’accuse Sylvie Joly d’avoir été l’une de mes plus grandes inspiratrices en ouvrant la voie des seules en scène d’humour aux femmes.J’accuse Sylvie Joly d’avoir brûlé les planches et d’avoir glissé la boîte d’allumettes dans ma poche.J’accuse Sylvie Joly d’avoir cru en ses rêves et d’avoir bravé famille et éducation pour devenir une enfant de la balle m’entrainant à suivre ses extravagances.Je l’accuse d’avoir mis la barre très haut en visant l’excellence avec insolence, talent, précision, exigence, générosité et une irrésistible drôlerie.J’accuse Sylvie Joly d’avoir exercé son emprise jusqu’à me pousser à m’auto-séquestrer dans ma chambre d’adolescente. Je déclamais durant des journées entières « Catherine » et « la lettre à Johnny » pendant que les jeunes de mon âge sortaient, écoutaient de la musique et vivaient leurs premiers grands émois amoureux. Je l’accuse d’avoir bousillé ma jeunesse en me faisant passer pour une ringarde.À la barre, se succèderont quelques personnages incarnés par Sylvie Joly comme autant de témoins à charge mais également des proches, les intimes, des experts de l’accusation et de la défense.Les sketches nourriront les débats, ils seront versés au spectacle comme pièces à conviction, matière à réflexion, preuves accablantes.Un petit procès pour une grande dame,Un long réquisitoire en forme d’Hommage pour un verdict exemplaire,La Grâce !

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 19:00

