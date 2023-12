HISTOIRE D’HISTOIRES THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, 13 janvier 2024, Lyon.

À partir de 5 ansDurée : 1hDe et avec : Lodoïs Doré et Maxime RomanC’est l’histoire de Camille, une jeune fille qui part faire les courses sans savoir qu’elle part à l’aventure. Elle va rencontrer une dame âgée, une conteuse. Celle-ci l’incitera à prendre un chemin de traverse et l’invitera à voyager sur les ailes de ses histoires.Par la grâce de la parole, les deux femmes visiteront des pays de montagnes, des forêts profondes, des villes et de petits villages. Elles y rencontreront d’autres jeunes filles, d’autres vieilles femmes et plusieurs loups.Avec le temps, Camille découvrira la lumière cachée des contes. Elle deviendra conteuse à son tour et nous emmènera pour un dernier voyage. Une aventure qui se déroule dans l’espace. Dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Où les histoires se racontent et se raconteront. Encore et toujours.

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 15:00

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon