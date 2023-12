L’ILE AU TRÉSOR – L’ILE AU TRÉSOR THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, 31 décembre 2023, Lyon.

Genre : Jeune publicDurée : 58 minutesÀ partir de 6 ansD’après : Treasure Island de R.L. Stevenson,Conception, scénographie, jeu : Stéphane BOIREAUAdaptation texte, regard et lumière : Ophélie KERNComposition, interprétation musicale, regard : Pierre BURETTEMise en scène : Ophélie Kern et Stéphane BoireauAffiche : Vincent ABOUCAYACouturière : Emmanuelle FOUCHEUne production 9thermidor, avec le soutien de : Théâtre de Castres, La Ville de Graulhet, Brique Rouge Bazacle CMCAS Toulouse, Théâtre Jules Julien Toulouse, Les Plasticiens VolantsPrix du Jury OFF en salle du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières 2021Le petit Jim Hawkins, qui mène une vie tranquille à l’auberge de l’Amiral Benbow, se retrouve par une série d’aventures en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Aidé par ses amis, le docteur Livesey et le Comte Trelawney, il embarque à bord de l’Hispanola, à la recherche de l’Ile au Trésor. Mais l’équipage se révèle être en réalité une bande de pirates – menée par John Silver. Jim et ses amis réussiront-ils à échapper aux pirates, à trouver le trésor et à rentrer sains et saufs en Angleterre ? Une adaptation du chef-d’œuvre de Stevenson pour théâtre d’objets.

Tarif : 12.00 – 16.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 15:00

THEATRE COMEDIE ODEON 6, rue Grolee 69002 Lyon Rhône