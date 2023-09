LES FOUGERES CROCODILES THEATRE COMEDIE ODEON Lyon, 30 septembre 2023, Lyon.

LES FOUGERES CROCODILES THEATRE COMEDIE ODEON a lieu à la date du 2023-09-30 à 19:00:00.

Tarif : 26 à 26 euros.

Genre : AventuresDurée : 1h20Texte et Mise en Scène : Ophélie KernAssistant(e)s mise en scène : Emma Rizzo, Cécile Cassat-Pennel, Jérémy Lacombe-Bienfait et Aude DallacostaAvec : David Bescond, Cécile Péricone et Elodie Colin (en alternance), Jérôme Quintard, Margaux Chailloux et Grégoire Ternois (percussions) Musique originale : Mélissa AcchiardiCréation lumière et régie : Pauline GranierCostumes : Romain Fazi et Adeline Isabel-MignotScénographie : Charlotte GirardProduction : Compagnie du Vieux Singe / Avec le soutien du Théâtre le Fou, du Festival les Bravos de la Nuit, du Théâtre de La Renaissance, du Théâtre du et du Théâtre de l’Épée de Bois Et la route est brumeuse, et les loups hurlent, et tout le monde court dans tous les sens.Parce que la Fougère Crocodile, elle ne fleurit qu’une fois par an. La fleur éclot la nuit, au fin fond de la forêt. Et au petit matin il sera trop tard…Un conte philosophique autour de la question du Destin: quelles sont les choses sur lesquelles on peut agir, et qu’est ce qui est écrit d’avance ?Un musicien, un tréteau, deux histoires, deux époques, quatre acteurs, cinquante personnages, entraînés dans une tragi-comédie effrénée à la recherche d’uneRéponse – de la Salle du Trône au Tunnel sous la Manche. Deux road-movies qui se chevauchent et se rejoignent autour de la Légende mystérieuse de la Fougère Crocodile.

THEATRE COMEDIE ODEON

6, rue Grolee Lyon 69002

