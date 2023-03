Théâtre comédie : « L’invité surprise » Petit-Palais-et-Cornemps Petit-Palais-et-Cornemps Catégories d’Évènement: 33570

Théâtre comédie : « L'invité surprise », le samedi 11 mars, à partir de 20h30, à la Salle des Fêtes de Petit-Palais-et-Cornemps, La troupe de « SCÈNES DE VIE » continu sa tournée et pose ses décors à la salle des fêtes de Petit-Palais-et-Cornemps pour vous présenter une création originale, avec la complicité des associations « Passions Créatives » et « Le cercle de l'amitié ». Évidemment c'est une comédie : « L'invité surprise ». Une comédie pleine de rebondissements, écrite par Pascal QUENTIN, mise en scène par Élisabeth CAMILLE avec : Jean RENARD, Élisabeth CAMILLE, Virginia DO NASCIMENTO, Ingrid DAUDIN, Macha GUIGNIER, Malika EL GOURCH, Nathalie BECQUET, Anne-Marie DOCHE BRUNO, Geoffrey FAURIEUX, Bruno

CORDONNIER, Marc AGULLO, Marie-Christine JOURDANNAUD. Buvette sur place – Entrée : 10 € +33 6 83 60 33 97

