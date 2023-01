THEATRE-COMEDIE LES CORRUPTIBLES Jarzé Villages Jarzé Villages Catégories d’Évènement: Jarzé Villages

Maine-et-Loire

THEATRE-COMEDIE LES CORRUPTIBLES Jarzé Villages, 4 février 2023, Jarzé Villages . THEATRE-COMEDIE LES CORRUPTIBLES 7 rue Louis Touchet Jarzé Jarzé Villages Maine-et-Loire Jarzé 7 rue Louis Touchet

2023-02-04 20:00:00 – 2023-02-04 21:30:00

Jarzé 7 rue Louis Touchet

Jarzé Villages

Maine-et-Loire Dans le grand salon du château de Yorkshire, Lambert le gardien est retrouvé décapité « de la tête au pied » alors qu’il surveillait le bijou de la famille, le prestigieux Blue Moon Tiffany of the Queen.

Qui a fait le coup ?

Tout le monde est suspecté, de la Duchesse autoritaire à son fils fainéant, en passant par la cousine naïve et la servante mystérieuse. La Commissaire Maigrette va mener l’enquête la plus spectaculaire de sa carrière. Pourtant la vérité est inimaginable … Une « Cluedo Party » colorée, physique et décalée ! A partir de 7 ans

Salle Saint Michel – Jarzé la compagnie les Anjoués présente une comédie policière burlesque https://www.lesanjoues.fr/ Jarzé 7 rue Louis Touchet Jarzé Villages

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Jarzé Villages, Maine-et-Loire Autres Lieu Jarzé Villages Adresse Jarzé Villages Maine-et-Loire Jarzé 7 rue Louis Touchet Ville Jarzé Villages lieuville Jarzé 7 rue Louis Touchet Jarzé Villages Departement Maine-et-Loire

Jarzé Villages Jarzé Villages Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jarze-villages/

THEATRE-COMEDIE LES CORRUPTIBLES Jarzé Villages 2023-02-04 was last modified: by THEATRE-COMEDIE LES CORRUPTIBLES Jarzé Villages Jarzé Villages 4 février 2023 7 Rue Louis Touchet Jarzé Jarzé Villages Maine-et-Loire Jarzé Villages maine-et-loire

Jarzé Villages Maine-et-Loire