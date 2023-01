[Théâtre/comédie] Gonflée à bloc Dieppe, 5 février 2023, Dieppe .

[Théâtre/comédie] Gonflée à bloc

3 Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

2023-02-05 16:00:00 – 2023-02-05

Dieppe

Seine-Maritime

Le plus dur dans l’accouchement… c’est les 9 mois qui précèdent !

Lola et Marc, les futurs « heureux » parents, vont vite s’en rendre compte. Car l’arrivée d’un bébé ça chamboule une vie, alors imaginez quand il s’agit de jumeaux ?!

Deux fois plus de joies, de doutes, de peurs, d’emmerdes … de quoi devenir un vrai dégon!é, une vraie gon!ante,

autrement dit, un jeune couple GONFLÉ À BLOC !!!!

+33 7 64 54 85 63

Dieppe

